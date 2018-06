Rückrunden-Auftakt: Gladbach schlägt Bayern

Mönchengladbach (dpa) - Der FC Bayern München hat zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga seine bislang höchste Saisonniederlage kassiert. Der Tabellenführer verlor am Freitagabend beim Überraschungsteam Borussia Mönchengladbach verdient mit 1:3 (0:2). Marco Reus (11.) und Patrick Herrmann (41./71.) trafen für die Gastgeber. Bastian Schweinsteiger (76.) gelang nur noch der Ehrentreffer. Die Borussen verbesserten sich in der Tabelle vorerst auf den zweiten Platz, einen Zähler hinter den Bayern.

Freitag Zweiter in Zakopane - Pole Stoch siegt

Zakopane (dpa) - Richard Freitag hat beim Skisprung-Weltcup in Zakopane den dritten Podestplatz seiner Karriere gefeiert. Der 20-Jährige belegte am Freitag mit zwei Sprüngen auf 126,5 Meter den zweiten Rang hinter Kamil Stoch. Der Pole setzte sich mit Weiten von 125,5 und 135 Metern durch. Dritter wurde der Österreicher Andreas Kofler. Severin Freund, der nach dem ersten Durchgang mit 128 Metern geführt hatte, fiel im Finale auf den zehnten Platz zurück.

EM-Überraschung: Ungarn besiegt Frankreich

Belgrad (dpa) - Ungarn hat bei der Handball-EM in Serbien eine Überraschung geschafft. Der WM-Siebte gewann am Freitag in Novi Sad zum Abschluss der Vorrunde gegen Titelverteidiger Frankreich mit 26:23. Für den Weltmeister und Olympiasieger war es bereits die zweite Turnierniederlage nach dem 26:29 zum Auftakt gegen Spanien. Damit startet der Topfavorit auf den Titel mit 0:4 Punkten in die Hauptrunde. Überragender Akteur bei den Ungarn war Torhüter Nandor Fazekas, der 48 Prozent aller Würfe parierte.

Springreiten: Bengtsson gewinnt Weltcup-Qualifikation

Leipzig (dpa) - Der Schwede Rolf-Göran Bengtsson hat beim Hallenreitturnier in Leipzig die erste Qualifikation zum Weltcup-Springen am Sonntag gewonnen. Der Europameister setzte sich am Freitagabend auf Ninja mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt in 58,82 Sekunden durch. Zweiter wurde der Ire Bill Twomey wurde mit Tinka's Serenade, der in 59,89 Sekunden ebenfalls fehlerfrei blieb. Beste Deutsche war als Dritte Katrin Eckermann aus Münster mit Carlson. .

Patrick Hausding verteidigt Titel vom Dreimeterbrett

Halle/Saale (dpa) - Patrick Hausding hat bei den deutschen Winter-Meisterschaften der Wasserspringer in Halle/Saale seinen Titel vom Dreimeterbrett verteidigt. Der Berliner verwies in einem spannenden Finale den Riesaer Sascha Klein und den Leipziger Stefan Feck auf die Plätze. Die Turmkonkurrenz der Frauen entschied Nora Subschinski vom Berliner TSC souverän zu ihren Gunsten.

Deutsche Wasserballerinnen gegen Griechenland chancenlos

Eindhoven (dpa) - Die deutschen Wasserball-Frauen haben bei der Europameisterschaft in Eindhoven ihre zweite Niederlage kassiert und können sich damit nur noch wenig Hoffnungen auf die Medaillenrunde machen. Durch das 6:12 am Freitag gegen Weltmeister Griechenland ist auch die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier in Triest kim April in weite Ferne gerückt. Für die deutschen Frauen war es nach dem 12:22 zum Auftakt gegen Spanien die zweite Niederlage in der Vorrundengruppe B, in der am Sonntag der WM-Vierte Italien wartet.

Kugelstoßen: Storl und Schwanitz siegen in Nordhausen

Nordhausen (dpa) - Weltmeister David Storl und Christina Schwanitz haben die zwölfte Auflage des Nordhäuser Kugelstoß-Hallenmeetings gewonnen. Bei dem hochklassig besetzten Wettbewerb bezwang Storl am Freitagabend mit starken 21,24 Meter fast die komplette Weltelite zum Auftakt des Olympia-Jahres. Eine Top-Leistung brachte auch Christina Schwanitz. Sie setzte sich mit 19,06 Meter vor Nadine Kleinert durch. Die Magdeburgerin wuchtete die Kugel auf 18,96 Meter.