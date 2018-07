München (dpa) - Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg lehnt eine Rückkehr in die deutsche Politik nach unbestätigten Informationen vorerst ab. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Freitag aus CSU-Kreisen.

Parteichef Horst Seehofer lud für 10.00 Uhr zu einer Pressekonferenz ein, bei der es um Guttenberg gehen sollte.

Guttenberg hatte im März vergangenen Jahres seinen Rücktritt als Verteidigungsminister erklärt, weil er Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben hatte. Er war anschließend in die USA gegangen. Seehofer hatte aber wiederholt für eine Rückkehr Guttenbergs in die deutsche Politik geworben - zuletzt auf der CSU-Klausur in Wildbad Kreuth. Andere CSU-Politiker kommentierten dies aber skeptisch.

Guttenberg hatte im November in einem Interview der CSU den Anspruch einer Volkspartei abgesprochen und Sympathien für die Gründung einer neuen Partei erkennen lassen. Im Dezember war er in Brüssel auf die politische Bühne zurückgekehrt: EU-Kommissarin Neelie Kroes machte ihn zu ihrem Berater in Internetfragen.