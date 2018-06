Karlsruhe (dpa) - Der Erpresser der Drogeriemarktkette dm kommt auf freien Fuß. Das Landgericht Karlsruhe verhängte am Freitag eine zweijährige Bewährungsstrafe gegen den Mann und ordnete die Aufhebung des Haftbefehls an. Der 26-Jährige muss sich aber in psychiatrische Behandlung begeben.

Der Student aus Krefeld hatte Anfang 2010 die Drogeriemarktkette dm erpresst und gedroht, Kunden und Personal zu töten. Anfang vergangenen Jahres hatte er nicht funktionstüchtige Bomben-Attrappen in der Nähe des Dortmunder Fußballstadions deponiert.