Salt Lake City (dpa) - Der Skisport trauert um den kanadischen Freestyle-Topstar Sarah Burke. Neun Tage nach ihrem Trainingssturz starb die Halfpipe-Weltmeisterin von 2005 in einem Krankenhaus in Salt Lake City. Die Ehefrau des kanadischen Extrem-Ski-Profis Rory Bushfield wurde nur 29 Jahre alt.

«Sarah war größer als das Leben, ein phänomenaler Repräsentant ihres Sports und hat ihr Leben in vollen Zügen genossen», würdigte Peter Judge, Geschäftsführer des Kanadischen Freestyle-Ski-Verbandes (CFSA), die viermalige X-Games-Gewinnerin.

«Sarah ist friedlich im Kreise ihrer Liebsten gestorben», hieß es in der Mitteilung der Familie. Burke war am 10. Januar beim Training im Rahmen einer Sponsorenveranstaltung in Park City mit dem Kopf aufgeschlagen und einen Tag später operiert worden. Nach einem Herzstillstand sei es zu «schweren, irreparablen Gehirnschäden» wegen Mangels an Sauerstoff und Blut gekommen. «In Abstimmung mit Sarahs Wünschen wurden ihre Organe und Gewebe gespendet, um das Leben anderer zu retten.»

Burkes Unfall passierte in der selben Halfpipe, in der der amerikanische Snowboarder Kevin Pearce beim Training für Olympia in Vancouver vor zwei Jahren schwer verunglückte und mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Koma lag. «Das ist traurig, es war aber ein Trainingsunfall, wo extreme Sachen probiert werden. Unsere Experten sind dabei, das zu analysieren», sagte Gian Franco Kasper, Präsident des Internationalen Skiverbandes FIS, am Freitag. Judge hob hervor, es sei wichtig, zu begreifen, dass Burkes Sturz ein «außergewöhnlicher Unfall» war und dass ihr «sehr, sehr harmloser Sturz nichts war, das auch nur annähernd darauf hindeutete, wie katastrophal ihre Verletzung letztlich war.»

Die Angehörigen müssen nicht nur den Verlust ihrer Tochter und ihrer Ehefrau verkraften, sondern zudem auch die Krankenhauskosten von 550 000 US-Dollar (rund 425 000 Euro) stemmen. Denn die Athleten sind nach Medienberichten nicht über den Verband versichert, wenn sie außerhalb von Verbandswettbewerben starten. Judge betonte, dass es ihn überraschen würde, wenn der ausrichtende Sponsor keine Versicherung abgeschlossen habe. Nach seinen Angaben gebe es bereits mehrere Hilfsangebote, unter anderem vom Internationalen Olympischen Komitee.

Große Anteilnahme gab es nicht nur in Nordamerika. «Die internationale Ski-Familie trauert um eine großartige Sportlerin», sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Skiverbandes. «Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie, ihren Freunden und Trainern.» Teamkollegin und Weltmeisterin Roz Groenewoud zeigte sich besonders über Burkes Tod erschüttert: «Danke, dass du sechs Jahre lang eine großartige Teamkollegin warst und mehr an mich geglaubt hast, als ich selbst. Du wirst immer mein Held bleiben. Love you Sarah», schrieb sie über Twitter.

«Unser Land hat einen großen Verlust erlitten», hieß es vom alpinen Verband Kanadas. Über den Wintersport hinaus wurde der hübschen Sportlerin gedacht. Von einer der «größten Athletinnen unserer Zeit», sprach Miamis Basketballstar Dwyane Wade, «Sarah Burke ist und war ein wahrer Champion.» Burke galt auch als wichtige Person dieses Sports auf dem Weg zu Olympia - 2014 werden in Sotschi bei den Ski-Sportlern erstmals Medaillen in der Halfpipe vergeben.