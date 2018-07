Melbourne (SID) - Der argentinische Tennisprofi David Nalbandian ist am Freitag bei den Australian Open mit einer Geldstrafe von 8000 Dollar belegt worden. Der 30-Jährige, einst die Nummer drei der Welt, hatte am Mittwoch bei seinem Aus in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner John Isner den französischen Stuhlschiedsrichter Kader Nouni verärgert mit Wasser beschüttet. Nouni hatte sich zuvor trotz der Forderung Nalbandians geweigert, ein Aufschlag-Ass von Isner zu überprüfen.

"Es ist lächerlich, mit solchen Schiedsrichtern ein solches Turnier auszurichten", sagte Nalbandian. Verschmerzen kann der Südamerikaner die Strafe allerdings problemlos. In seiner Karriere hat Nalbandian knapp elf Millionen Dollar an Preisgeldern eingespielt.