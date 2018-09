FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich am Freitag leicht im Plus behauptet. Nach den gelungenen Anleiheauktionen vom Vortag sei die Stimmung an den Finanzmärkten weiter entspannt, sagten Händler. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte am Morgen bei 1,2974 Dollar und damit geringfügig über dem Niveau vom Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2911 (Mittwoch: 1,2831) Dollar festgesetzt.

Nach gelungenen Anleiheauktionen Spaniens und Frankreichs konnte der Euro am Vortag auf breiter Front zulegen. Die Finanzmärkte tendierten zur Gelassenheit, heißt es in einem Tagesausblick der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Allerdings gebe es noch immer Unsicherheiten in der europäischen Schuldenkrise. Die Helaba-Analysten verweisen in diesem Zusammenhang auf die Verhandlungen in Griechenland über den notwendigen Schuldenschnitt und die Frage, ob und wann die nächste Hilfstranche ausbezahlt wird. Datenseitig sind am heutigen Freitag keine großen Impulse für den Euro zu erwarten, da keine Zahlen aus der ersten Reihe veröffentlicht werden.