FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist zum Wochenausklang in einem überwiegend ruhigen Handel von Gewinnmitnahmen belastet worden. Die Gemeinschaftswährung kostete am Freitagmittag 1,2920 US-Dollar und damit rund einen halben Cent weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2911 (Mittwoch: 1,2831) Dollar festgesetzt.

Wesentliche Impulse waren vor dem Wochenende zunächst nicht auszumachen. Mangels entscheidender Konjunkturdaten blieben die fundamentalen Einflüsse begrenzt. Nach deutlichen Gewinnen des Euro am Donnerstag sprachen Händler von Gewinnmitnahmen, die den Kurs belastetet hätten.

In Griechenland kommt unterdessen Bewegung in die Verhandlungen zwischen Regierung und privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt. Marktteilnehmer hoffen auf eine Erklärung des Bankenverbands IIF noch an diesem Freitag. Für den größten Schuldensünder Europas ist eine Einigung mit den Banken eminent wichtig, da ein Schuldenschnitt Bedingung für weitere Hilfen seiner europäischen Partnerstaaten ist.