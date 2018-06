Offenbach (dpa) - Heute Mittag und im Tagesverlauf ist es wechselnd, häufig stark bewölkt mit teils kräftigen Regen-, Schnee- und Graupelschauern, die zum Teil von kurzen Gewittern begleitet sein können. Vorübergehend sind starke winterliche Behinderungen auf den Straßen möglich.

An den Alpen sowie im Weststau der Mittelgebirge kann es auch länger andauernd und kräftig schneien, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Es wird nasskalt mit Höchsttemperaturen zwischen 1 und 7 Grad, im Bergland gibt es Dauerfrost.

Der Wind weht mäßig und böig, im Bergland und an der Nordsee auch frisch mit starken bis stürmischen Böen um West. In höheren Lagen muss mit Sturmböen und zudem mit Schneeverwehungen gerechnet werden.