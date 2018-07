Boston (Masachusetts/USA) (SID) - Die Boston Bruins mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Seidenberg haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL das Spitzenspiel der Eastern Conference verloren. Der Stanley-Cup-Sieger musste sich den New York Rangers mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Durch die Niederlage liegt Boston jetzt mit 62 Punkten zwei Zähler hinter dem Tabellenführer aus New York (64). Marian Gaborik erzielte den Siegtreffer, Seidenberg erhielt 23:33 Minuten Eiszeit.

Den Vorsprung in der Pacific Division konnten die Rangers aber nicht ausbauen. Verfolger Philadelphia Flyers gewann 4:1 bei den New Jersey Devils und hat mit 60 Zählern weiter vier Punkte Rückstand.