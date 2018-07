Gelsenkirchen (SID) - Nationalspieler Benedikt Höwedes wird dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen. Der Innenverteidiger hat sich im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (3:1) einen Jochbeinbruch zugezogen. Das ergab die Diagnose nach einer Untersuchung in einem Krankenhaus in Recklinghausen, in dem der 23-Jährige schon am Sonntag oder Montag operiert werden soll.

Höwedes hatte die Verletzung beim Zusammenprall mit seinem Mitspieler Marco Höger erlitten und zunächst noch einige Minuten weitergespielt, bevor er das Feld (42.) verlassen musste. Für Höwedes kam Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder in die Innenverteidigung.

Sportdirektor Horst Heldt denkt angesichts der Personalprobleme in der Defensive, in der auch der gesperrte Jermaine Jones lange fehlt, über einen Winter-Transfer nach. "Die Decke wird dünn", sagte er, "wir müssen in Ruhe überlegen, was wir machen. Das Fenster ist noch bis zum 31. offen. Wenn es noch was Gescheites gibt..."