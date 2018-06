Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern kommt in der Fußball-Bundesliga nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Die Pfälzer mussten sich zum Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen mit einem 0:0 begnügen und belegen in der Tabelle weiter Relegationsplatz 16. Im Fritz-Walter-Stadion scheiterte der FCK in einem überlegen geführten Spiel einmal mehr an seiner Schwäche im Abschluss. Werder Bremen verlor durch das torlose Remis den Anschluss an die Spitzengruppe.

