München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss bis zu zwei Monate auf Innenverteidiger Daniel van Buyten verzichten. Der Belgier zog sich bei einem Zweikampf mit Marco Reus bei der 1:3 (0:2)-Niederlage der Bayern zum Rückrundenstart bei Borussia Mönchengladbach einen Mittelfußbruch im linken Fuß zu. Das ergab eine Untersuchung am Samstag in München. Van Buyten wurde noch am Samstag operiert und fällt nach Angaben der Bayern "sechs bis acht Wochen" aus. Ob der Klub nach dieser Nachricht doch noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, ließen die Münchner auf Anfrage offen.