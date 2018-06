Belgrad (dpa) - Die deutschen Handballer haben ihre Chance auf die Olympia-Teilnahme gewahrt. Bei der Europameisterschaft in Serbien erkämpfte sich das Team von Bundestrainer Martin Heuberger in Belgrad im ersten Hauptrunden-Spiel gegen den Gastgeber ein 21:21-Unentschieden. Am Montag ist der WM-Zweite Dänemark der nächste Kontrahent. Zum Abschluss der Hauptrunde am Mittwoch wartet dann das möglicherweise entscheidende Spiel um einen Platz für ein Olympia-Qualifikationsturnier gegen Polen.

