Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premierminister David Cameron haben die israelische Regierung zu mehr Verhandlungsbereitschaft mit den Palästinensern aufgefordert. In einem Telefonat am Samstag beide Politiker ihre Einigkeit, dass die israelische Regierung nun konkrete Schritte unternehmen sollte, um die Direktgespräche nicht scheitern zu lassen. Israel und Palästinenser wollen am Mittwoch noch einmal über die Wiederaufnahme ihrer seit 16 Monaten unterbrochenen Friedensverhandlungen sprechen.

