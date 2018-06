Los Angeles (dpa) - Der unbekannte Tote, dessen Kopf und dessen Hände und Füße am berühmten Hollywood-Schriftzug gefunden wurden, ist identifiziert. Drei Tage nach dem aufsehenerregenden Fund teilte die Polizei von Los Angeles mit, dass der Name des Mannes geklärt werden konnte. Die Ermittler nannten ihn aber nicht und wollten auch keine Details preisgeben. Vermutlich wurde der Mann woanders getötet und der zerstückelte Körper an einem Ort abgelegt und dann von wilden Tieren weggetragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.