Sindelfingen (SID) - Sprinter Christian Blum und Stabhochspringer Raphael Holzdeppe haben die Norm für die Leichtathletik-Hallen-WM in Istanbul (9. bis 11. März) erfüllt. Der Wattenscheider Blum blieb beim internationalen Sportfest in Sindelfingen über 60 Meter in 6,61 Sekunden eine Hundertstel unter der geforderten Marke, Holzdeppe (Zweibrücken) überquerte bei seinem Sieg 5,72 Meter.

"Es sind noch einige Wochen bis zur WM, aber wenn ich weiter gute Zeiten anbieten kann, möchte ich dort auch starten", sagte Blum. Der Tagessieger kam vor dem früheren Hallen-Europameister Tobias Unger (Stuttgart/6,71 Sekunden) und Marius Broening (Tübingen/6,78) ins Ziel.

Holzdeppe schaffte seine persönliche Hallen-Bestleistung im ersten Versuch. Erst bei 5,80 Metern scheiterte der frühere Junioren-Weltmeister. "Natürlich wollte ich da heute auch noch drüber", sagte der 22-Jährige nach seinem Sieg vor Hendrik Gruber (Leverkusen/5,60m) und Stephan Munz (Filstal/5,30).