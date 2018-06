New York (dpa) - Sollte es mit der Wahl im November nicht klappen, bleibt noch eine Gesangskarriere: US-Präsident Barack Obama hat in New York einen Liebes-Gospel angestimmt - und damit im Internet einen Hit gelandet.

Bei YouTube wurde das Filmchen mit dem singenden Präsidenten bereits am ersten Tag fast zwei Millionen Mal angeklickt.

Obama hatte auf einer Wahlveranstaltung in Harlem den Pastor und Gospel-Sänger Al Green begrüßt. Verlegen lächelnd stimmte er zur Begeisterung seiner Zuhörer dessen Hit «I'm Still In Love With You» aus dem Jahr 1972 an. Der sichtlich vergnügte Präsident zeigte auf Leute aus seinem Stab und sagte: «Diese Jungs dachten, ich würde es nicht machen. Ich habe Euch gesagt, dass ich's mache!»

Nach der einen Zeile war schon Schluss. «Keine Sorge», sagte Obama zu Green. «Ich mache nicht weiter. Ich wollte nur meine Verehrung zeigen.» Allerdings unterlief Mr. President ein Textfehler: Statt «Still In Love» sang er «So In Love», also nicht «Ich liebe Dich noch immer», sondern «Ich liebe Dich so sehr».

Obama sang im legendären Apollo Theater. Die Bühne ist berühmt für ihre Talent-Abende, bei denen viele spätere Weltstars als noch unbekannte Künstler erste größere Auftritte absolvierten, unter ihnen Aretha Franklin, James Brown, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Diana Ross, Stevie Wonder und die Jackson Five mit dem damals achtjährigen Michael Jackson.

Das Video auf YouTube