Berlin (dpa) - Nach dem Musikrocker Martin Kesici muss nun auch Daniel Lopes das RTL-Dschungelcamp «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» verlassen. Die Zuschauer entschieden am Abend per telefonischer Abstimmung, dass für den ehemaligen Sänger der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» Schluss ist. Camp-Kollege Kesici hatte das australische Lager, in dem zunächst elf mehr oder minder prominenten Kandidaten seit einer Woche hausten, zuvor freiwillig verlassen.

