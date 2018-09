Amsterdam/Berlin (dpa) - Die 16-jährige Weltumseglerin Laura Dekker steuert auf ihr Ziel zu: Um 15 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) wird die junge Niederländerin an diesem Samstag auf der Insel Sint Maarten in der Karibik erwartet.

Unerwartete Umstände könnten die Ankunftszeit allerdings noch verschieben, hieß es am Samstag auf Dekkers offizieller Webseite. Am Freitag hatte sie in ihrem Reiseblog geschrieben, dass die ersten Karibik-Inseln in Sicht gekommen seien.

Vor genau 364 Tagen sei sie am anderen Ende von Guadeloupe gesegelt - «seither ist ein ganzes Leben an mir vorbeigezogen», schrieb die 16-Jährige. «Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen und doch zugleich wie vor Jahrhunderten.» Sie habe damals keine Vorstellung gehabt, dass sie dorthin zurückkehren werde, «ein Jahr später mit viel mehr Lebenserfahrung und 27 000 Seemeilen mehr unter dem Kiel». Langsam begreife sie, dass sie die Welt umrundet habe.

Wenn Laura Dekker mit ihrem 11,5 Meter langen Zweimaster «Guppy» am Ziel ankommt, wird die 16-Jährige die jüngste Solo-Weltumseglerin der Geschichte sein. Die bisherige Rekordhalterin Jessica Watson aus Australien hatte ihre Solo-Weltumseglung drei Tage vor ihrem 17. Geburtstag am 15. Mai 2010 in Sydney abgeschlossen. Dekker wird erst am 20. September dieses Jahres 17. Allerdings hatte Watson anders als Dekker nonstop in nur sieben Monaten die Erde umsegelt.

Lauras Webseite