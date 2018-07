Halle/Saale (SID) - Diskus-Vizeweltmeisterin Nadine Müller hat bei der ersten Standortbestimmung der Saison in Halle/Saale ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei den Winterwurfmeisterschaften der Jugend in Sachsen-Anhalt nahm Müller (Halle) außer Konkurrenz teil und schleuderte den Diskus bei dichtem Schneetreiben im letzten Versuch auf 66,19 Meter. Damit übertraf die 26-Jährige ihre Weite der WM 2011 in Daegu/Südkorea (65,54 m), mit der sie die Silbermedaille gewonnen hatte. Ebenfalls einen guten Start erwischte Martin Wierig (Magdeburg). Der EM-Siebte kam mit dem Diskus auf 64,16 Meter. Beide Weiten bedeuteten Weltjahresbestleistung.