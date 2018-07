Sangenstedt (dpa) - Ein 17- und ein 15-Jähriger sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen ums Leben gekommen. Ein Auto war in der Nacht bei Sangenstedt in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert. Zwei Mitfahrer starben noch am Unfallort. Der 18-jährige Fahrer und ein 15-Jähriger konnten schwer verletzt aus dem Wrack befreit werden, sie schweben nicht in Lebensgefahr, so die Polizei. Die Unfallursache war zunächst unklar.

