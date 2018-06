New Orleans (dpa) - Auch ohne den verletzten Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der NBA ihren zweiten Sieg in Serie eingefahren. Der Titelverteidiger gewann bei den New Orleans Hornets mit 83:81 (41:41).

Vor der Partie hatten die «Mavs» entschieden, Deutschlands Basketball-Superstar für eine Woche aus dem Spielbetrieb zu nehmen, damit der 33-Jährige seine Knieprobleme in den Griff bekommen kann. «Wenn es nach Dirk gegangen wäre, hätte er heute gespielt. Wir glauben aber, dass es besser ist, wenn er acht Tage lang ein spezielles Programm absolviert», sagte Dallas' Coach Rick Carlisle.

Ohne Nowitzki, der seit langem über Schwierigkeiten im Knie klagt, taten sich die Texaner gegen die Hornets sehr schwer. Erst in den Schlusssekunden machte Jason Terry mit zwei verwandelten Freiwürfen für die Gäste alles klar. Bester Werfer bei den Mavericks waren Nowitzki-Ersatz Lamar Odom und Delonte West mit je 16 Punkten. Bei den Hornets kam Carl Landry auf 19 Zähler. Nationalmannschafts-Center Chris Kaman musste sich in etwas mehr als sieben Minuten mit drei Punkten begnügen.