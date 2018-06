Hannover (SID) - Torhüter Markus Miller vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 muss wegen einer Verletzung am linken Bein zunächst pausieren. Dies gab der Verein am Sonntag bekannt. Die im Training erlittene Verletzung wurde von den 96-Mannschaftsärzten als Haarriss an der Außenkante des Schienbeinkopfes diagnostiziert. Wie lange der Torhüter ausfallen wird, ist noch offen. Nach seiner Burn-out-Erkrankung hatte Miller im Dezember sein Comeback gegeben.