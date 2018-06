Glendale (SID) - Trotz eines Sieges zum Auftakt des Länderspiel-Jahres 2012 erntet Jürgen Klinsmann als Nationaltrainer der USA Kritik. Beim 1:0 gegen Venezuela, das Ricardo Clark von Eintracht Frankfurt in der Nachspielzeit herausschoss, machte Klinsmann den in der Bundesliga bis zum 1. März gesperrten Schalker Jermaine Jones zum Kapitän. Die Entscheidung bezeichnet das Fachportal socceramerica.com als "dunklen Tag in der Geschichte des Nationalteams der USA". Es sei "schlimm genug, dass Jones, der nach seinem Tritt gegen Marco Reus in Deutschland als übelster Spieler betitelt wurde, ein Teil des Teams geworden ist." Dass Klinsmann ihn als geeigneten Führungsspieler ansehe, sei unverständlich: "Jermaine Jones, Nein Danke!"

Klinsmann zeigte sich nach dem Duell mit Venezuela zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Wir haben alles in allem eine sehr starke Leistung gezeigt und uns viele Chancen herausgearbeitet. Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Wochen hart gearbeitet und sind sehr froh zu sehen, dass die Spieler die Belohnung dafür bekommen." Am kommenden Mittwoch betreitet das US-Team sein nächstes Länderspiel gegen Panama, bevor es am 29. Februar in Genua auf Italien trifft.