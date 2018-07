Manchester (SID) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United muss bis zum Saisonende auf den schottischen Nationalspieler Darren Fletcher verzichten. Das bestätigte Teammanager Alex Ferguson am Samstag. "Ich erwarte nicht, dass Darren (in dieser Saison) noch einmal zurückkehrt", sagte Ferguson. Fletcher leidet an chronischen Magenbeschwerden und hat seit November kein Spiel mehr für die Red Devils bestritten.