Belgrad (SID) - Bundestrainer Martin Heuberger schlägt Alarm: Vor dem zweiten Hauptrundenspiel bei der Handball-EM in Serbien gegen Vize-Weltmeister Dänemark droht Rückraumspieler Pascal Hens auszufallen. Der Kapitän der deutschen Handballer lag am Sonntag mit einem Magen-Darm-Infekt flach. Ob er am Montag (18.20 Uhr/ZDF) auflaufen kann, ist ungewiss. "Wir brauchen Pommes gegen Dänemark", sagte Heuberger am Sonntagmittag: "Ich hoffe, dass er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt." Hens hatte im bisherigen Turnierverlauf nur wenig gespielt und in vier Spielen bislang erst einen Treffer erzielt.