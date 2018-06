Tripolis (dpa) - Rund 200 aufgebrachte Demonstranten haben am Abend den Sitz des Nationalen Übergangsrats Libyens in Bengasi gestürmt. Sie forderten sofortige Gespräche mit den führenden Politikern des Rats, wie der arabische Sender Al-Arabija berichtete. Schon seit Tagen herrscht in Bengasi, dem Ausgangspunkt der Rebellion gegen Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi, Unmut gegen den Übergangsrat. Die Menschen fordern mehr Transparenz und schnellere Reformen

