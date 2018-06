Berlin (dpa) - Die ehemalige ZDF-«Fernsehgarten»-Moderatorin Ramona Leiß glaubt, durch die Erfahrungen im RTL-Dschungelcamp mehr Selbstsicherheit gewonnen zu haben. Sie habe gelernt, über Grenzen zu gehen und habe sich selber kennengelernt mit all ihren Schwächen - mehr als in all den 54 Lebensjahren, sagte Leiß der Nachrichtenagentur dpa. Die Moderatorin hatte das RTL-Dschungelcamp nach dem Telefonvotum der Zuschauer als zweite nach Daniel Lopes verlassen.

