Paris (dpa) - Juliette Gréco (84), Grande Dame des französischen Chansons, sorgt sich wegen der wachsenden Popularität der rechtsextremen Partei Front National in ihrer Heimat.

«Was mich beunruhigt, ist das Erstarken des FN, das ist alles. Viele Leute haben vergessen, wofür Millionen Menschen gekämpft haben», sagte die Sängerin der Sonntagszeitung «Le Journal du Dimanche» mit Blick auf die im April anstehende französische Präsidentschaftswahl, bei der die FN-Kandidatin Marine Le Pen viele Stimmen bekommen könnte.

Gréco, die Tochter einer Résistance-Kämpferin, ist noch heute von ihrer Isolationshaft in einem Gestapo-Gefängnis geprägt: «Ich schlafe mit angeschaltetem Licht; wegen meiner Haft in Frèsnes während der Besatzungszeit.» Am 7. Februar wird Gréco 85 Jahre alt. Vor etwa vier Jahren wurde sie wegen einer Krebserkrankung operiert. Soeben hat sie ihre Memoiren veröffentlicht. Diese Woche kommt ein neues Album heraus. Auf der Bühne fühle sie sich noch immer wohl, sagt sie. In einem Monat plant sie einen Auftritt im Pariser Châtelet-Theater.