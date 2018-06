Sanaa (dpa) - Der jemenitische Präsident Ali Abdullah Sahlih hat sein Land verlassen. Das meldet der Nachrichtensender Al-Arabija. Erst gestern hatte ihm das Parlament Immunität zugesagt. Am Flughafen Sanaa hieß es, Salih habe erst seine Familie vorgeschickt. Später meldete Al-Arabija, auch Salih habe das Land verlassen. Er wolle sich in den USA medizinisch behandeln lassen. Einer seiner Mitarbeiter sagte dem Nachrichtensender, Salih habe die Absicht, vor der Präsidentschaftswahl am 21. Februar zurückzukehren.

