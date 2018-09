Kranjska Gora (dpa) - Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch ist beim Weltcup-Slalom in Kranjska Gora im ersten Durchgang ausgeschieden. An derselben Stelle wie die Skirennfahrerin aus Partenkirchen verfehlte am Sonntag auch Weltmeisterin Marlies Schild aus Österreich ein Tor.

Gut in Form zeigte sich Lena Dürr, die mit Startnummer 19 auf den fünften Platz vor. Es führt die Österreicherin Michaela Kirchgasser vor Veronika Zuzulova aus der Slowakei und Tanja Poutiainen aus Finnland. Ebenfalls im zweiten Durchgang steht Christina Geiger als 12. und Fanny Chmelar als 25. Veronika Staber verpasste als 31. knapp das Finale, Katharina Dürr schied aus.