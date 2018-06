Leipzig (SID) - Christian Ahlmann hat das Weltcup-Springen in Leipzig zum dritten Mal nach 2007 und 2011 gewonnen. Der Springreiter aus Marl legte vor 8000 Zuschauern mit dem zwölf Jahre alten Hengst Taloubet im Stechen in 40,60 Sekunden den schnellsten Nullfehlerritt hin. Zweite wurde überraschend Katrin Eckermann (Kranenburg) mit dem elf Jahre alten Wallach Carlson (0 Fehlerpunkte/40,77 Sekunden). Marcus Ehning (Borken) machte als Dritter mit Sabrina (0/40,86) den deutschen Dreifach-Triumph perfekt. Für den Sieg in der insgesamt mit 150.000 Euro dotierten Prüfung erhielt Ahlmann 40.000 Euro.

Leipzig ist die neunte von 13 Weltcup-Stationen. Das Finale der wichtigsten Hallenserie im Springreiten wird vom 18. bis 22. April im niederländischen s'Hertogenbosch ausgetragen.