Melbourne (SID) - Titelverteidigerin Kim Clijsters ist nach der Abwehr von vier Matchbällen ins Viertelfinale der Australian Open in Melbourne eingezogen. In einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels besiegte die 28-jährige Belgierin die French-Open-Siegerin Li Na aus China mit 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. "Ich kann es gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Das war vielleicht das beste Comeback meiner Karriere", sagte Clijsters nach der hochklassigen Partie in der Rod-Laver-Arena.

Im Tiebreak des zweiten Satzes lag die frühere Nummer eins Clijsters bereits mit 2:6 zurück, zeigte dann aber unglaubliche Schläge. In der Runde der letzten acht trifft die dreimalige US-Open-Gewinnerin am Dienstag entweder auf die topgesetzte Caroline Wozniacki aus Dänemark oder auf die Serbin Jelena Jankovic. Clijsters hatte bereits angekündigt, ihre Karriere nach der Saison zu beenden.

Weniger Mühe hatte French-Open-Sieger Rafael Nadal, der sich im spanischen Achtelfinal-Duell gegen seinen Kumpel Feliciano Lopez mit 6:4, 6:4, 6:2 durchsetzte. Trotz einer dicken Bandage am rechten Knie gab "Rafa" Entwarnung. "Alles ist okay. Ich fühle mich gut", sagte Nadal, der im Viertelfinale auf Tomas Berdych aus Tschechien trifft. Nadal hatte das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2009 zum ersten und bislang einzigen Mal gewonnen. Damals hatte sich der aktuelle Weltranglistenzweite im Finale gegen Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) durchgesetzt.