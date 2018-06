Helsinki (dpa) - Die Entscheidung über Finnlands nächsten Präsidenten fällt in zwei Wochen bei einer Stichwahl zwischen dem Konservativen Sauli Niinistö und dem Grünen Pekka Haavisto. In der ersten Runde siegte der 63-jährige frühere Finanzminister Niinistö deutlich mit 37 Prozent, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Für den zehn Jahre jüngeren Ex-Umweltminister Haavisto stimmten 18,8 Prozent. Für die entscheidende Runde in zwei Wochen gilt der Konservative weiter als Favorit.

