Kranjska Gora (SID) - Michaela Kirchgasser hat die Ausfälle der Favoritinnen Marlies Schild und Maria Höfl-Riesch beim Weltcup-Slalom im slowenischen Kranjska Gora genutzt und ihren zweiten Weltcup-Sieg gefeiert. Die Österreicherin setzte sich überraschend vor der Finnin Tanja Poutiainen (0,65 Sekunden zurück) und Veronika Zuzulova aus der Slowakei (1,34) durch.

Christina Geiger (Oberstdorf) war als Achte beste Deutsche. "Ich ärgere mich aber ein bisschen, weil ich weiß, dass ich mehr kann", sagte sie. Lena Dürr (Germering) verpasste eine Toplatzierung wegen eines Patzers im Zielhang und wurde Elfte. "Schade, ärgert mich", sagte sie. Die Partenkirchnerin Fanny Chmelar (Partenkirchen) schied im Finale aus. "Das war ein dämlicher Fehler, super ärgerlich. Ich stehe mir selbst im Weg", sagte sie.

Weltmeisterin Schild, die alle fünf bisherigen Slaloms in dieser Saison gewonnen hatte, und Höfl-Riesch waren im ersten Durchgang jeweils nach rund zehn Fahrsekunden an derselben Stelle ausgeschieden. "Die Enttäuschung ist groß", sagte Höfl-Riesch, die allerdings "Trost" fand in der Tatsache, "dass der Slalom-Königin, der unschlagbaren Marlies Schild, wie sie genannt wurde, dasselbe Missgeschick am selben Tor passiert ist."

Schild blieb in der Slalom-Wertung klar vorne. Im Gesamtweltcup liegt die Amerikanerin Lindsey Vonn (USA) nach den Rängen vier und sieben in Kranjska Gora jetzt 282 Punkte vor Tina Maze (Slowenien). Höfl-Riesch ist Fünfte, 446 Punkte hinter Vonn.