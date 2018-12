Kranjska Gora (SID) - Für Maria Höfl-Riesch ist der Traum von einer erneuten Podiumsfahrt beim Slalom in Kranjska Gora/Slowenien schon nach zehn Fahrsekunden geplatzt. Die Doppel-Olympiasiegerin aus Partenkirchen schied auf der anspruchsvollen Strecke "Podkoren 3" bereits am elften Tor aus. Beste Deutsche vor dem Finale (ab 12.30 Uhr) ist Lena Dürr aus Germering auf Platz fünf mit 0,43 Sekunden Rückstand auf die Führende, Michaela Kirchgasser aus Österreich. Deren Teamkollegin Marlies Schild, die alle fünf Slaloms des Winters gewonnen hatte, schied an der gleichen Stelle aus wie Höfl-Riesch.