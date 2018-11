Los Angeles (SID) - Trotz einer gebrochenen Nase hat Roy Hibbert die Indiana Pacers in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu einem 98:96-Sieg gegen die Los Angeles Lakers geführt. Der Center zog sich die Verletzung im ersten Viertel zu, kehrte wenig später aber zurück und wurde mit acht Punkten im Schlussviertel zum entscheidenden Mann für Indiana. Hibbert war mit 18 Zählern bester Werfer seines Teams, neben dem 25-Jährigen punkteten fünf weitere Pacers-Spieler zweistellig.

Für die Lakers, die ihre dritte Niederlage in Serie kassierten, kam Superstar Kobe Bryant auf 33 Punkte. Los Angeles schaffte es in der elften Partie in Folge nicht, die 100-Punkte-Marke zu knacken, und liegt derzeit auf Platz zehn in der Western Conference. Indiana ist Dritter im Osten.

Eine bittere 82:91-Heimniederlage gegen die Milwaukee Bucks kassierte Vizemeister Miami Heat. Miami, das erneut auf den verletzten Superstar Dwyane Wade verzichten musste, rutschte nach der fünften Saisonniederlage auf Platz sechs in der der Eastern Conference.

Ein zuverlässiger Punktelieferant bleiben die Toronto Raptors. Beim 91:103 gegen die Los Angeles Clippers kassierten die Raptors bereits ihre achte Niederlage in Folge, sie sind damit das schlechteste Team in der Atlantic Division. Die Clippers, bei denen Bankspieler Mo Williams mit 26 Punkten glänzte, liegen durch den neunten Saisonsieg auf Platz drei im Westen.

Schlechtestes Team der Liga bleiben die Washington Wizards nach einer 94:100-Heimniederlage gegen Rekordmeister Boston Celtics. Für Washington war es die 14. Niederlage im 16. Spiel.