Hannover/Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff bleibt unter Druck. Vor allem die Opposition in Hannover, aber auch SPD und Grüne in Berlin fordern die restlose Aufklärung aller Vorwürfe.

Auch Rücktrittsforderungen an das Staatsoberhaupt wollen nicht verstummen. Die von der SPD angestrebte Klage gegen die frühere Landesregierung Wulff vor dem Staatsgerichtshof in Niedersachsen hat nach juristischer Einschätzung gute Aussicht auf Erfolg.

Der niedersächsische Grünen-Fraktionschef Stefan Wenzel sagte im ZDF-«Morgenmagazin» zu der umstrittenen Finanzierung von Lobby-Veranstaltungen durch die Wulff-Regierung in Hannover: «Wir möchten endlich, nach dieser endlosen Debatte, jetzt mal wissen: Was ist dort tatsächlich geschehen?» Auch die Fragen nach Wulffs Hauskredit seien noch immer unbeantwortet. «Ich kann nicht akzeptieren, dass solche Dinge einfach stehenbleiben und auch nach Wochen nicht der ernsthafte Versuch gemacht wird, die Ungereimtheiten zum Beispiel um den 500 000-Euro-Scheck auszuräumen.»

Wenzel bezog sich auf die Aussagen der damaligen Landesregierung unter Wulff über ihre Nichtbeteiligung an der Lobby-Veranstaltung «Nord-Süd-Dialog». Wulffs Staatskanzleichef Lothar Hagebölling, heute Chef des Bundespräsidialamtes, hatte dem Landtag im April 2010 mitgeteilt, es habe «keine Beteiligung oder Finanzierung durch das Land Niedersachsen» gegeben. Wulffs damaliger Regierungssprecher und späterer Präsidentensprecher Olaf Glaeseker steht in dem Zusammenhang unter Korruptionsverdacht. Wenzel bezweifelte, dass Wulff von dessen Treiben nichts mitbekommen habe.

Der niedersächsische Finanzminister forderte erneut alle Ressorts mit einer Rundmail dazu auf, bis Dienstag 24.00 Uhr schriftlich zu erklären, ob sie «in irgendeiner Art und Weise» an dem privat organisierten Wirtschaftstreffen beteiligt waren.

Die SPD hatte am Wochenende angekündigt, die damalige Regierung Wulff wegen Täuschung des Parlaments vor dem Staatsgerichtshof zu verklagen. Für diese Klage bestünden «gute Erfolgsaussichten», sagte der Göttinger Staatsrechtsexperte Werner Heun am Montag der dpa. Die Regierung sei laut Verfassung verpflichtet, bei parlamentarischen Anfragen genaue Nachforschungen anzustellen. «Da kann man sich schon gut vorstellen, dass dieser Pflicht seinerzeit nicht ausreichend nachgekommen worden ist.»

Rechtliche Konsequenzen für Wulff hätte dies nach Ansicht des Experten aber nicht. «Der Staatsgerichtshof kann feststellen, dass die Landesregierung seinerzeit die Verfassung verletzt hat. Weitere Folgen entstehen daraus im Grunde genommen nicht. Für Bundespräsident Christian Wulff würde das eine politische Niederlage bedeuten - der Druck wird weiter steigen, dass er zurücktritt. Aber rechtlich wird man ihm trotzdem nichts anhaben können.»

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover sind die Kopien der Ermittlungsakten zu den Vorwürfen gegen Glaeseker inzwischen per Kurier zu dessen Anwälten nach Berlin geschickt worden. «Dies ist ein ganz normaler Vorgang», sagte Staatsanwalt Jürgen Lendeckel am Montag in Hannover. Glaesekers Anwalt Guido Frings hatte die Akteneinsicht am vergangenen Donnerstag beantragt, nachdem die Staatsanwaltschaft im Zuge ihrer Ermittlungen auch das Wohnhaus Glaesekers in Wunstorf bei Hannover durchsucht hatte.

Grünen-Fraktionschefin Renate Künast legte Wulff am Sonntagabend in der ZDF-Sendung «Berlin direkt» den Rücktritt nahe: «Er ist untragbar. Herr Bundespräsident, erlösen Sie uns!» Das Amt sei «vielleicht reparabel, aber nicht seine Unglaubwürdigkeit», sagte Künast. «Er hat Transparenz versprochen und geht dem ganzen Land damit auf die Nerven, dass er sie nicht herstellt.»

SPD-Chef Sigmar Gabriel verlangte Wulffs Rücktritt in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin» am Abend nur indirekt: «Also wenn wir erklären, wir wollen mit der Kanzlerin einen neuen wählen, dann ist doch klar, dass wir wollen, dass er zurücktritt. Aber wir können ihn nicht dazu zwingen.»

