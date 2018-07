Brüssel (dpa) - Die EU-Außenminister haben in Brüssel Beratungen über Einzelheiten eines Ölembargos gegen den Iran und scharfe Sanktionen gegen die iranische Zentralbank begonnen. «Wir erwarten ein beispielloses Sanktionspakt», sagte der britische Außenminister William Hague. Die EU will so im Streit um Teherans Atomprogramm den Iran zu Verhandlungen mit der internationalen Gemeinschaft bewegen. Zu Beginn der Beratungen war vor allem das Datum des Inkrafttretens der Sanktionen noch umstritten.

