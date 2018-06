Brüssel (dpa) - Die Europäische Union stoppt ihre Öleinfuhren aus dem Iran. Die «beispiellosen Sanktionen» - so Bundesaußenminister Guido Westerwelle - sollen den Iran dazu bringen, eine internationale Kontrolle seines umstrittenen Atomprogramms zuzulassen und damit auf Atomwaffen zu verzichten. Die EU-Außenminister beschlossen in Brüssel auch, die Konten der iranischen Zentralbank in Europa einzufrieren. Spätestens vom 1. Juli an sollen die Öleinfuhren aus dem Iran aufhören. Die Europäer waren auch von den USA zu diesem Schritt aufgefordert worden.

