Brüssel (dpa) - Vor dem bedrohlichen Hintergrund ungelöster Schulden-Verhandlungen in Griechenland sind die Finanzminister des Eurogebiets in Brüssel zusammengekommen. EU-Währungskommissar Olli Rehn zeigte sich aber optimistisch, dass die Gespräche in Athen mit den Banken über einen Schuldenschnitt abgeschlossen werden können. Die obersten Kassenhüter wollen von ihrem griechischen Amtskollegen Evangelos Venizelos die neusten Informationen hören. Athen droht die Staatspleite, wenn die Banken-Verhandlungen scheitern.

