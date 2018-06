Berlin (dpa) - Eine Woche vor dem EU-Sondergipfel stimmt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit den Spitzen der Europäischen Union ab. Für den Abend ist im Kanzleramt ein Treffen mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sowie EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy geplant.

Dabei geht es nicht nur um den angestrebten Fiskalpakt für schärfere Haushaltsregeln, der bis zum EU-Gipfel am 30. Januar stehen soll. Erörtert werden auch die Vorschläge sowie der Sechs-Punkte-Plan Frankreichs und Deutschlands für mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa. Ein Thema dürfte auch die angespannte Lage in Griechenland sein.

Heute Vormittag kommt der neue belgische Premierminister Elio Di Rupo zu Gesprächen ins Kanzleramt.