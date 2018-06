Köln (SID) - Fußball-Drittligist Preußen Münster hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Marc Fascher getrennt. Der 43-Jährige hatte das Amt im März 2010 übernommen und den Traditionsklub im vergangenen Sommer zum Aufstieg geführt. Mit Fascher muss auch dessen Assistent Ingo Schlösser gehen. Fascher hatte bereits in der vorletzten Woche angekündigt, dass er Münster zum Saisonende verlassen wird. Jetzt kam ihm der Tabellen-14. zuvor. Das Gründungsmitglied der Bundesliga will am Dienstag bekanntgeben, wer die Trainingsleitung übernimmt.