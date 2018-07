Madrid (SID) - Der abstiegsgefährdete Aufsteiger FC Granada hat sich nach der dritten Niederlage in Folge in der spanischen Fußball-Meisterschaft von seinem Trainer Fabriciano Gonzalez getrennt. Gonzalez hatte den Klub aus Andalusien, der nach 19 Spieltagen den 17. und viertletzten Platz in der Primera Division belegt, im vergangenen Sommer nach 35-jähriger Abstinenz wieder in die höchste spanische Liga geführt. Ein Jahr zuvor war er mit Granada aus der dritten in die 2. Liga aufgestiegen. Am Samstag hatte der Aufsteiger bei Espanyol Barcelona 0:3 verloren.

"Das ist eine sehr schmerzliche Entscheidung, die dem Vorstand nicht leicht gefalle ist", teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Als mögliche Nachfoler werden in den spanischen Medien Nestor Gorosito, Juan Antonio Anquela und Esteban Vigo genannt.