Newcastle (SID) - Die ehemalige Frauenfußball-Nationalspielerin Ariane Hingst, derzeit in Australien bei den Newcastle Jets unter Vertrag, hat ein Comeback in der deutschen Bundesliga ausgeschlossen. "Klar ist, dass ich nicht noch einmal in Deutschland spielen werde. Ich merke, auf dem Niveau der australischen Liga könnte es schon noch weitergehen, aber wieder zurückzuschalten, jeden Tag zu trainieren, das will ich einfach nicht. Den Leistungsanspruch, den ich heruntergeschraubt habe, wieder hochzufahren, das würde mir sicher schwerfallen", sagte die 32 Jahre alte Abwehrspielerin dfb.de.

Mit ihrem Klub hat Hingst die Qualifikation für die Play-offs um die Meisterschaft der australischen Frauenfußball-Liga verpasst. Für die 174-malige Nationalspielerin war die Enttäuschung allerdings "nicht allzu groß", da das Team "seit mehreren Wochen nur noch geringste Chancen auf die Play-offs" hatte.