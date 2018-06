Belgrad (SID) - Überraschung bei der Handball-EM in Serbien: Polen hat am Montagnachmittag gegen Außenseiter Mazedonien mit 25:27 (12:18) verloren und bleibt damit in der Hauptrunde weiter sieglos. Mit nunmehr 3:5 Punkten ist das Team von Trainer Bogdan Wenta in der Tabelle hinter Mazedonien (3:5) zurückgefallen und hat nur noch geringe Chancen auf den Einzug ins Halbfinale, für das sich die beiden besten Teams der Gruppe qualifizieren.

Erfolgreichster Torschütze bei den Polen war Kreisläufer Bartosz Jurecki vom Bundesligisten SC Magdeburg mit fünf Treffern. Bei Mazedonien traf Superstar Kiril Lazarov (9) am häufigsten.

Die Niederlage Polens spielt der deutschen Mannschaft in die Karten. Dem Team von Bundestrainer Martin Heuberger reicht in der zweiten Partie des Tages gegen Vize-Weltmeister Dänemark (18.20 Uhr/ZDF) ein Unentschieden, um vorzeitig ins Halbfinale einzuziehen. Am Abend trifft Gastgeber Serbien in der Belgrad-Arena noch auf Schweden (20.20 Uhr).