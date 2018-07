Buxtehude (SID) - Handball-Nationalspielerin Stefanie Melbeck wird auch in der kommenden Saison für den deutschen Vizemeister Buxtehuder SV auf Torjegad gehen. Beide Seiten einigten sich auf eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages um ein Jahr bis Sommer 2013.

Die 34 Jahre alte Rückraumspielerin geht in der Saison 2012/2013 damit in ihre zwölfte Spielzeit bei den Norddeutschen. Bis auf zwei Gastspiele in Dänemark bei Randers und Kolding (1999-2001/2007-2010) spielt Melbeck seit 1996 für den BSV. "Ich fühle mich in diesem Verein einfach wohl und habe große Lust, mit dieser Mannschaft etwas zu erreichen", sagte Melbeck.

Neben Linkshänderin Melbeck bleibt auch Jana Stapelfeldt Buxtehude erhalten. Die 25 Jahre alte Rückraumspielerin, seit 2005 im Klub, verlängerte ihren Vertrag um zwei Jahre bis 2014.