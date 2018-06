Ehingen (dpa) - Die Drogeriekette Schlecker will in dieser Woche einen Weg aus der Pleite finden. Nach Angaben eines Sprechers reicht das Unternehmen aus dem schwäbische Ehingen am (heutigen) Montag oder Dienstag den Antrag auf eine sogenannte Planinsolvenz beim zuständigen Amtsgericht Ulm ein.

Auf diesem Weg könnte sich Schlecker im Erfolgsfall in Eigenregie sanieren, große Teile des Filialnetzes und viele der 47 000 Jobs in Europa sichern. Wie der Plan genau aussehen soll, ist bisher allerdings noch völlig unklar.

Die Insolvenz kann Schlecker nach Einschätzung eines Rechtsexperten auch dazu dienen, die teuren Tarifverträge mit der Gewerkschaft Verdi zu kündigen. Das sagte der Bremer Insolvenz-Anwalt Klaus Klöker dem «Spiegel» (Montag). «Das Unternehmen bleibt als Rechtsträger erhalten und kann sich von allen nicht lukrativen Geschäften trennen, die lukrativen aber kann es behalten.»

Allein in Deutschland beschäftigt Schlecker 30 000 Menschen. Über die Zukunft der Mitarbeiter in gut 3000 Filialen im europäischen Ausland sei noch nicht entschieden, hatte der Sprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa gesagt.

Das Familienunternehmen hatte am Freitag mitgeteilt, zahlungsunfähig zu sein. Laut Medienberichten vom Wochenende hat Schlecker mehrere offene Rechnungen im Zusammenhang mit einer Einkaufsgemeinschaft, der unter anderem auch die Schlecker-Konkurrenten Rossmann und dm angehören. Über Schulden, Gläubiger und anvisierte Lösungswege schweigt Schlecker bislang.

Die Gläubiger müssen jedenfalls einem vorgelegten Sanierungskonzept Vertrauen schenken, so dass frische Ware in die Läden kommt. Zur Investorensuche hat die Drogeriekette angeblich den Ex-Edeka-Chef Alfons Frenk engagiert. Der Schlecker-Sprecher wollte entsprechende Angaben des «Manager Magazins» nicht kommentieren.

Im Geschäftsjahr 2010 war der europaweite Umsatz um rund 650 Millionen Euro auf 6,55 Milliarden Euro gesunken. Für 2011 rechnete der schwäbische Familienkonzern erneut mit sinkenden Erlösen.

Schlecker-Blog/Mitteilung