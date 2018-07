Ulm (dpa) - Die Drogeriekette Schlecker soll trotz Insolvenz in Familienhand bleiben. Mit diesem Anspruch tritt das Unternehmen in die Gespräche mit seinen Gläubigern, nachdem es einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Ulm gestellt hat. Schlecker und der vorläufige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigten an, bereits morgen Gespräche mit Lieferanten aufnehmen zu wollen. Zum weiteren Zeitplan hielt sich das Unternehmen zurück. Zehntausende Mitarbeiter bangen um ihre Jobs.

