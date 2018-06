München (dpa) - Mit einer bewegenden Trauerfeier haben Justiz, Familie, Freunde und Kollegen von dem im Dachauer Amtsgericht erschossenen Staatsanwalt Abschied genommen. Der Anschlag auf den 31-Jährigen habe der gesamten Justiz gegolten, sagte Bayerns Justizministerin Beate Merk in der voll besetzten Jesuitenkirche St. Michael in München. Der junge Staatsanwalt sei ein außergewöhnlicher Mensch gewesen und ein exzellenter Jurist. Der Staatsanwalt war am 11. Januar bei einer Gerichtsverhandlung in Dachau erschossen worden.

